В Риге задержали мужчину, который занимался установкой нелегального телевидения

В конце ноября сотрудники Госполиции задержали в Риге мужчину по подозрению в нелицензированной ретрансляции нелегального телевидения, сообщили порталу Delfi в полиции.

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Как свидетельствует полученная в ходе расследования информация, задержанный длительное время обеспечивал подключение и обслуживания телевидения для почти 100 домохозяйств в Рижском районе.

В ходе обыска у задержанного и его клиентов, которые пользовались его услугами, сотрудники Госполиции обнаружили и изъяли оборудование для настройки ТВ-сигнала, карты кодов доступа “Триколор”, ТВ-преемники, компьютерную технику и телефоны, платежные карты и документы бухгалтерского учета.

Также у мужчины было обнаружено и изъято примерно 200 граммов амфетамина и один килограмм марихуаны.

Согласно информации в распоряжении полиции, упомянутый мужчина несколько лет занимался противоправной деятельностью. Задержанный искал клиентов, в том числе размещая объявления в интернете, а также сам обеспечивал подключение телевидения и обслуживание клиентов.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по части 1-й 148-й статьи Уголовного закона - за нарушение авторских или смежных прав, если этим причинен существенный ущерб. За такое уголовное правонарушение законом предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет, либо временное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо штраф.

Также возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических веществ, в отношении изъятых веществ назначена экспертиза.

В рамках уголовного процесса лицо было признано подозреваемым и суд применил к нему меру пресечения - заключение под стражу.

В настоящее время продолжается следствие по уголовному делу.