В Риге задержан мужчина, повредивший по крайней мере десять автомобилей

Госполиция задержала в Риге мужчину по подозрению в повреждении по крайней мере десяти автомашин. В конце прошлой недели полиция получила сообщение о том, что в районе станции Браса некий мужчина бил стекла автомашин и срывал зеркала.

На месте происшествия был задержан пьяный мужчина 1990 г. рожд.

Полиция сообщает, что многие выявленные полицией потерпевшие отказались писать заявления о порче автомашин. Однако полиция все же просит подавать заявления, чтобы злоумышленника можно было привлечь к ответственности.

Потерпевшие могут связаться с полицией по телефонам 67 085 980, 110 либо обратиться в Брасский участок полиции.