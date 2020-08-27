В Риге задержан опытный вор-домушник: за лето он обокрал 15 квартир
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По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), в течение последних двух месяцев в центре Риги возросло количество квартирных краж. Преступления совершались по одной схеме: преступник проникал в жилье днем, когда хозяев не было дома. Он взламывал двери, после чего похищал компьютеры, драгоценности и деньги.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий 12 августа сотрудники 2-го бюро Управления криминальной полиции РРУП задержали мужчину 1983 г.р.: его взяли сразу же после кражи на ул. Лачплеша. При проверке у него нашли и изъяли похищенные вещи: портативный компьютер и 65 евро.

В ходе следствия было также установлено, что подозреваемый взломал в доме на ул. Лачплеша еще одну дверь, однако не нашел в квартире ничего, что можно было бы похитить.

По предположению полиции, за это лето подозреваемый совершил 15 квартирных краж в Вецриге и центре Риги. Сейчас полиция устанавливает, где задержанный сбывал вещи.

В РРУП пояснили, что мужчина ранее судим за кражи из квартир,а также за преступления, связанные с нелегальным оборотом наркотиков. На свободу после отбывания срока он вышел в конце 2019 года.

Следствие продолжается.

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