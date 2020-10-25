В Риге задержан подозреваемый в хранении карфентанила
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По информации пресс-центра Госполиции, 19 октября участок "Центр" Рижского регионального управления полиции получил сообщение о мужчине, который, возможно, хранит наркотические вещества.

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Прибыв по указанному адресу, стражи порядка задержали мужчину 1991 г.р., у которого нашли и изъяли пять пакетиков с опасным наркотическим веществом карфентанилом — искусственным героином.

В ходе проверки оказалось, что задержанный проходит еще по четырем уголовным процессам — за кражи в небольшом размере. Известно также, что мужчина и ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за хранение и употребление наркотиков и кражи.

По делу начат уголовный процесс.

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rus.DELFI.lv

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