В Риге задержан подозреваемый в хранении оружия: его разыскивали в Грузии и Италии
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Сотрудники Уголовной полиции Зиемельского участка Рижского регионального управления полиции (РРУП) закончили расследование уголовного процесса за хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Подозреваемый по этому делу ранее был объявлен в розыск властями Грузии и Италии.

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По данным РРУП, 23 февраля полиция получила вызов на ул. Вежу, где в шахте лифта обнаружили мешок с предметом, напоминающим револьвер, а также патроны. По данному факту полиция начала уголовный процесс.

В ходе следствия было установлено, что подозреваемым по этому делу является гражданин Грузии, нелегально проживающий на территории Латвии и скрывающий свою личность, используя фальшивые документы. Полиция выяснила также, что этот человек находится в международном розыске.

Во время санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого полиция изъяла пневматическое оружие, фальшивые документы и психотропные вещества.

Материалы уголовного процесса по этому делу 16 июня были переданы в Рижскую Зиемельскую прокуратуру. Подозревемый по этому делу до сих пор находится под арестом.

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