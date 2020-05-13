В Риге задержан предприниматель Гулам Гулами

В минувший вторник сотрудники Госполиции задержали в Риге бизнесмена Гулама Мохаммада Гулами. Об этом сообщает ЛТВ.

В пресс-центре Госполиции лишь подтвердили, что в отношении бизнесмена 12 мая работниками Управления криминальной полиции Рижского региона проводились процессуальные действия. От подробных комментариев по этому делу в полиции пока воздержались.

По данным портала Kompromat.lv, полиция провела обыск в юрмальском особняке Гулами и в Royal Square Hotel, расположенном в Вецриге. Следственные мероприятия длились более восьми часов.

Cогласно архивным данным новостного агентства LETA, в 2018 году Рижский окружной суд приговорил Гулами к восьми годам лишения свободы по делу об исчезновении груза таджикского хлопка на сумму более 9 миллионов евро, но это решение было обжаловано.

Имя Гулами также фигурировало в связи со спором по поводу отеля Garden Palace.