В Риге задержан вор, укравший фары с Porsche Cayenne
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Сотрудники Гополиции задержали в Риге мужчину, подозреваемого в краже фар с автомобиля Porsche Cayenne. Как отмечают в пресс-центре Рижского регионального управления полиции, задержанный ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка.

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По данным РРУП, информация о краже на ул. Айвиекстес поступила в участок полиции "Латгале" в феврале 2021 года. Полиция смогла получить записи камер видеонаблюдения, на которой были видны двое злоумышленников, однако изначально их не могли опознать.

На прошлой неделе одного из подозреваемых задержали на прошлой неделе в связи с незаконным оборотом наркотиков. Как оказалось, 32-летний мужчина также попадался и на имущественных преступлениях. При проверке фотографии задержанного в записями видеокамер было установлено, что это одно и то же лицо.

В настоящее время подозреваемый помещен под арест, ведется розыск его подельника.

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