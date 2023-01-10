В Риге задержаны наркодилеры: полиция изъяла сильный наркотик "собака"

Сотрудники Госполиции задержали в Риге группу лиц, подозреваемую в реализации сильного и быстро вызывающего зависимость наркотика изотонитазена, который в определенной среде называется "собака".

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Группу из четырех человек (1977, 1980, 1987 и 1999 г.р.) задержали 3 января в рамках начатого ранее уголовного процесса. У каждого члена группы была своя четко определенная роль.

Полиции удалось установить организатора, которого задержали в момент реализации. Сейчас он находится под стражей.

В ходе нескольких обысков нашли и изъяли 525 граммов изотонитазена. Кроме того, изъято 36575 евро наличными, автомобиль BMW и два предмета, напоминающих огнестрельное оружие.

Употребление изотонитазена быстро приводит к психической и физической зависимости. При прекращении употребления возникает сильный абстинентный синдром (синдром отмены).

5 января суд оставил двоих задержанных под арестом, к одному применил меры пресечения, не связанную с лишением свободы, а четвертый член группы уже находится в местах лишения свободы.