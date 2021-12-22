В Риге задержаны причастные к незаконному обороту сигарет
Foto: Valsts policija

На прошлой неделе Государственная полиция задержала женщину и мужчину, связанных с незаконным оборотом сигарет на территории Риги, сообщает агентство LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На момент совершения преступления были задержаны два человека — мужчина 1960 года рождения и женщина 1957 года рождения, которые перевозили сигареты без латвийских акцизных марок в автомобиле Volkswagen Touran для продажи на территории Риги.

Всего в машине и в жилых домах было обнаружено 118 680 сигарет с белорусскими и российскими акцизными марками.

Сейчас оба лица пользуются статусом содержания под стражей, не связанным с лишением свободы, и мерами безопасности, не связанными с лишением свободы.

Государственная полиция призывает граждан, располагающих информацией о местах продажи незаконных подакцизных товаров и о тех, кто такими товарами торгует, сообщать об этом. Проинформировать полицию можно, написав электронное письмо на адрес krpp3b1n@riga.vp.gov.lv, или отправив заявление в электронном виде на портале Latvija.lv, или же подпав его в ближайший участок.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?