В Риге задержаны причастные к незаконному обороту сигарет

На прошлой неделе Государственная полиция задержала женщину и мужчину, связанных с незаконным оборотом сигарет на территории Риги, сообщает агентство LETA.

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На момент совершения преступления были задержаны два человека — мужчина 1960 года рождения и женщина 1957 года рождения, которые перевозили сигареты без латвийских акцизных марок в автомобиле Volkswagen Touran для продажи на территории Риги.

Всего в машине и в жилых домах было обнаружено 118 680 сигарет с белорусскими и российскими акцизными марками.

Сейчас оба лица пользуются статусом содержания под стражей, не связанным с лишением свободы, и мерами безопасности, не связанными с лишением свободы.

Государственная полиция призывает граждан, располагающих информацией о местах продажи незаконных подакцизных товаров и о тех, кто такими товарами торгует, сообщать об этом. Проинформировать полицию можно, написав электронное письмо на адрес krpp3b1n@riga.vp.gov.lv, или отправив заявление в электронном виде на портале Latvija.lv, или же подпав его в ближайший участок.