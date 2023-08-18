В Риге задержаны взломщики, которые воровали вещи из пакоматов

В Риге по подозрению в ограблении пакоматов задержано два человека, сообщили агентству LETA в Госполиции.

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Полиция в июне получила информацию о том, что кто-то взламывает дверцы пакоматов Omniva в Иманте и Ильгюциемсе. На записях видеонаблюдения были замечены мужчина и женщина, возможно, причастные к воровству. Полиция установила их личности и 17 августа они были задержаны.

Подозреваемые — мужчина 2000 года рождения и женщина 1994 года рождения, ранее уже судимые за имущественные преступления.

По данным полиции, эти люди могли похитить товары из восьми шкафчиков на сумму около 200 евро. Во время обыска часть этих вещей была найдена и изъята.

Задержанные арестованы.