В Риге загорелся Государственный колледж полиции
Foto: Publiciātes attēli

Во вторник вечером в Государственном полицейском колледже на улице Эзермалас начался пожар, сообщает LETA.

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В 16:52 Государственная пожарно-спасательная служба получила информацию о пожаре. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что в пятиэтажном здании горит внешняя стена, и пожар распространяется вовнутрь здания.

Работы по тушению продолжаются, пострадавших нет.

В Госполиции агентству LETA объяснили, что пожар начался уже после рабочего времени, кроме того, и кадеты, и преподаватели занимаются удаленно.

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