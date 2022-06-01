В Риме задержали бизнесмена из Латвии, разыскиваемого Интерполом

В Риме в конце прошлой недели был задержан 48-летний Сергей Маликов, который разыскивался по запросу российской стороны. Как отмечает Virgilio Notizie, бизнесмен, приехавший в отпуск, подозревается в финансовых преступлениях и отмывании денег.

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У апелляционного суда есть 5 дней, чтобы решить вопрос о подтверждении меры пресечения в виде содержания под стражей. При этом у российской стороны есть 30 дней, чтобы направить запрос об экстрадиции задержанного. Адвокат Сергея Маликова Алехандро Тирелли заявил местным СМИ, что будет требовать освобождения своего клиента.

Сергей Маликов — основатель микрофинансовой компании Mateks Credit, которая с 1995 года занимается выдачей займов под залог недвижимости в Латвии (позже была переименована в West Kredit).

Как следует из расследования, проведенного журналистом "Медуза" Иваном Голуновым, согласно отчетности, Mateks Credit получала кредиты не только от банков. В 2009 году компания получила заем на 1,1 миллиона евро под 10% годовых от британской компании Adovert Consult LLP, указано в годовом отчете West Kredit за 2011-й. По данным британского реестра, Adovert Consult создана за несколько месяцев до выдачи займа — и вскоре после возврата займа ликвидирована. Ее владельцами были указаны две офшорные компании из Белиза — Advance Developments Limited и Corporate Solutions Limited, фигурировавшие в нескольких расследованиях, посвященных сети британских компаний, через которую отмывались 2,9 миллиарда долларов — эти деньги поступили из стран бывшего СССР.

Как и в России, работа компании Mateks Credit в Латвии сопровождалась скандалами, связанными с силовым выселением должников. В одном из случаев для "очистки" жилплощади Mateks наняла охранную компанию, сотрудники которой ворвались в дом к беременной женщине и распылили перцовый газ, в другом случае — демонтировали окна и двери в доме, чтобы выселить жильцов. В конце 2000-х вокруг компании наступил репутационный кризис; помимо этого, претензии к ней предъявлял государственный Центр защиты прав потребителей (латвийский аналог Роспотребнадзора), а также ужесточалось законодательство по выдаче кредитов.

В 2011 году Маликов с двумя другими гражданами Латвии создали в России компанию "Международное кредитное бюро" — то самое МКБ, которое занималась выдачей "левых" кредитов москвичам под залог их квартир. Еще один основатель МКБ Андис Анспокс в нулевые в Риге был секретарем общественной организации "За латвийское общество без гомосексуалистов". Одним из основателей организации был адвокат Андрис Бауманис, которого латвийская полиция подозревала в подкупе судьи.

Квартиры первых российских заемщиков МКБ переходили в личную собственность Маликова, и, по данным Росреестра, он тут же закладывал их банку Rietumu в обеспечение личного кредита на 750 тысяч долларов. В 2013 году Rietumu открыл кредитную линию на 20 миллионов евро российской компании "Международное кредитное бюро", следует из документов, которые есть в распоряжении "Медузы". Банк Rietumu не ответил на вопросы "Медузы".

Собрания собственников российской компании МКБ, согласно документам, проходили в Риге в здании по улице Элизабетес, 8. По данным торгового реестра Латвии, Маликов — владелец компании Elizabetes 8, которая занимается управлением недвижимостью.