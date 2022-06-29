В рижской девятиэтажке сорвался лифт c человеком внутри
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ЧП произошло в среду утром, 29 июня в девятиэтажке на проспекте Курземес. В тот момент, когда человек спускался на лифте с девятого этажа, лифт самопроизвольно ускорился. Сработала аварийная система торможения, в результате чего кабина остановилась на четвертом этаже. Находившийся внутри человек не пострадал.

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Согласно записи в рабочем журнале, последний раз обслуживание лифтов дома компания Recept- Holding Lifts проводила с 9 по 27 июня 2022 года. Технический контроль осуществляет предприятие TUV Rheinland grupa, и он был проведен 28 июля прошлого года, следующая проверка была назначена на 28 июля этого года.

Дом обслуживает Rīgas namu pārvaldnieks. Там сообщили, что компания Recept- Holding Lifts была выбрана по итогам конкурса и что еще в начале лета RNP высказал официальную претензию "о невыполнении обязательств по техническому обслуживанию лифтов, планируемым и аварийным ремонтным работам" в соответствии с установленными в договоре сроками.

Для того, чтобы проверить соответствует ли работа Recept- Holding Lifts требованиям, прописанным в правилах Кабинета министров, в ближайшее время RNP проведет внеочередные проверки всех лифтов, входящих в зону ответственности этой компании. Договор с Recept- Holding Lifts о техническом обслуживании лифтов, планируемых и аварийных ремонтных работах был заключен в октябре 2021 года.

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