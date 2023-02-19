В рижской девятиэтажке возник пожар в контейнере для отходов

За минувшие сутки сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы эвакуировали шесть человек из дома в Риге из-за горящего мусора, сообщили агентству LETA в ГПСС.

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В ночь на воскресенье, 19 февраля, вскоре после полуночи, в ГПСС поступил вызов на улицу Салнас в Риге, где в контейнерном помещении на первом этаже девятиэтажного жилого дома горели отходы в контейнере и деревянные конструкции площадью четыре квадратных метра.

Из здания эвакуировали шесть человек. В 01:12 работы на месте происшествия были завершены.

В целом по Латвии за прошедшие сутки, с 6:30 утра 18 февраля до 6:30 утра 19 февраля, в ГПСС поступило 52 вызова: 15 - по пожаротушению, 32 - по спасательным работам, а пять вызовов оказались ложными.