В Рижском аэропорту из-за дыма в самолете эвакуированы 18 человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Около 13:00 пожарно-спасательная служба получила сообщение о том, что в одном из самолетов, который приземлился в аэропорту, замечено небольшое задымление.

Из самолета были эвакуированы 18 человек. Опасности на месте происшествия нет, помощь ГПСС больше не требуется.

Представитель Рижского аэропорта Илзе Сална сообщила агентству LETA, что в аэропорту была объявлена стандартная процедура, чтобы встретить летевший из Вильнюса в Хельсинки самолет Finnair в режиме повышенной готовности.