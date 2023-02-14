В Рижском Централе скончался заключенный: начат уголовный процесс
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Управление мест заключения начало уголовный процесс по факту смерти заключенного в Рижской Центральной тюрьме.

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Кроме того, по делу начата служебная проверка.

В интересах следствия УМЗ пока воздерживает от подробных комментариев.

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