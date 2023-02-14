В Рижском Централе скончался заключенный: начат уголовный процесс

Управление мест заключения начало уголовный процесс по факту смерти заключенного в Рижской Центральной тюрьме.
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Кроме того, по делу начата служебная проверка.
В интересах следствия УМЗ пока воздерживает от подробных комментариев.
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