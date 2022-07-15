В Рижском регионе изъято 2,5 миллиона контрабандных сигарет
Foto: Cigaretes

В начале июля полиция в Рижском регионе изъяла 2,5 миллиона нелегальных сигарет разных марок, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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Проверяя информацию о незаконном обороте акцизных товаров в Рижском регионе, 8 июля полиция задержала троих ранее уже попадавших в ее поле зрения лиц — мужчин 1958, 1982 и 1980 годов рождения.

Всего у задержанных милиционеры изъяли 2 469 600 сигарет разных марок с белорусскими акцизными марками и без акцизных марок. Приблизительная стоимость сигарет составляет 187 720 евро. Также в ходе уголовного процесса были изъяты четыре транспортных средства, которые использовались для перевозки незаконных грузов, рации и деньги.

Двое из подозреваемых помещены под арест, а третьему назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, — полицейский надзор и запрет на выезд из страны.

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