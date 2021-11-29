В Рижском регионе задержана группа лиц за выдачу поддельных сертификатов
Foto: DELFI

Сотрудники 3-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления по подозрению в выдаче поддельных ковид-сертификатов задержали двух лиц, сообщили в Госполиции. Оба в рамках начатого уголовного процесса имеют статус подозреваемых.

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Уголовный процесс был возбужден 11 ноября, после того как в полицию обратилась передача "Запрещенный прием" и поделилась имеющейся в ее распоряжении информацией о том, что некий человек, возможно, связан с преступлением.

Стражи порядка провели обыски и уже на следующий день, 12 ноября задержали двух мужчин - 1996 г.р. и 1995 г.р., один из которых является работником медучреждения. В программе говорилось о том, что этот человек работает в центре здоровья "Aura". Для совершения преступных деяний он использовал свой доступ медработника в базе данных.

В ходе следствия было установлено, что задержанная группа лиц, запросив за выдачу поддельного сертификата 500 евро, обеспечила, что "клиенту" даже не пришлось приходить в медучреждение, при этом вся информация о якобы полученной вакцине была введена в автоматизированную систему данных. В ходе обыска были получены важные доказательства, в том числе денежные средства.

В отношении задержанных избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

На данный момент по факту поддельных сертификатов полиция начала 39 уголовных процессов, проверяются 456 человек. При этом стоимость фальшивого сертификата с течением времени существенно выросла и порой достигает 1000 евро.

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