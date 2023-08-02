В Ропажи в старом диване были спрятаны два килограмма амфетамина и кокаин

Ропажская муниципальная полиция в Дрейлиньском лесном массиве заметил автомобиль, а сидевшие в нем люди вели себя очень нервно.

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Они рассказали стражам порядка, что их наняли, чтобы они из тайника — старого дивана — забрали наркотики. Речь шла о двух килограммах амфетамина и восьми граммах кокаина, сообщается на странице Ропажской полиции в социальной сети Facebook.

Когда полицейские подошли к автомобилю, один из людей пытался задвинуть под сиденье полиэтиленовую упаковку с желто-коричневым порошком. Во время допроса, мужчина признал, что это амфетамин, а его наняли, чтобы тот из тайника в лесу забрал наркотики.

На место происшествия были немедленно вызваны сотрудники Госполиции.