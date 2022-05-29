В Ропажском крае из водоема достали утонувшего мужчину
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Вечером 28 мая в поселке Приедкалне Ропажского края из водоема был извлечен труп человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Тело мужчины передано в Государственную полицию, которая объяснит обстоятельства его смерти.

Всего в этом году в Латвии официально зарегистрировано 32 утонувших человека, тела которых были подняты из водоемов.

В субботу вечером спасатели в Райскумской волости помогли доставить к берегу к плот, у которого возникли технические проблемы. На плоту находились 13 человек.

Всего за минувшие сутки пожарно-спасательная служба Латвии провела 27 спасательных операций.

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