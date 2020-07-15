В России будут судить гражданина Латвии, который перевел через границу 35 украинских нелегалов

В Себежский районный суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина Латвии, который организовал для украинцев незаконный въезд в Россию.

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По данным "Псковской правды", в ходе следствия было установлено, что в 2019 году латвиец, проживающий в Себежском районе, создал организованную группу, в которую входили граждане Украины и России. Группа занималась тем, что незаконно привозила украинцев с территории Белоруссии в Россию в обход пунктов пропуска.

В 2019 и 2020 годах группа организовала въезд в Россию 35 украинцев. Все они были выявлены и задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В отношении организатора преступной группы были возбуждены уголовные дела. Как отмечает издание, мужчина обвиняется в совершении семи преступлений, ему может грозить до 7 лет лишения свободы