В России двух экс-полицейских и гражданина Латвии осудили за кражу топлива из нефтепровода

Бывшего начальника отдела ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области отправили в колонию общего режима на 5 лет по делу о превышении должностных полномочий и краже.

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Согласно обвинительному заключению, бывшие полицейские вступили в сговор и организовали хищение топлива из магистральных нефтепродуктопроводов. В этой преступной схеме был замешан ранее судимый гражданин Латвии, которому сказали, где и когда ему необходимо сделать врезку в нефтепродуктопровод. Он также все знал о маршрутах и времени патрулирования.

Как отмечает новостной портал 78.ru, экс-главу отдела ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти отправили в колонию общего режима на 5 лет. Его коллеге, который ранее работал оперуполномоченным,присудили два с половиной года тюремного заключения. Гражданину Латвии назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года, правда, условно.