В России изъяли прибывшие контрабандой из стран Балтии 209 кг гашиша

Сотрудники МВД России в результате спецоперации перекрыли канал поставки наркотиков в РФ из стран Балтии. По данным пресс-центра МВЛ РФ, изъято 209 килограммов гашиша.

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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию о контрабандном грузе гашиша, который прибыл из Литвы в двух бочках под видом моторного масла европейского автоконцерна. Он хранился на одном из складов в Санкт-Петербурге.

По данным МВД РФ, 17 марта бочки повезли в деревню Юкки Всеволожского района Ленинградской области. Процесс транспортировки отслеживала полиция. После перегрузки наркотиков в микроавтобус Fiat Ducato 46-летнего водителя задержали.

Вместе с ним задержаны и подельники, которые из своего автомобиля с помощью дрона на расстоянии контролировали перегрузку бочек. В дачном поселке "Троицкое-4" также был задержан еще один подозреваемый, который координировал передачу контрабанды. Изхятый груз гашиша передан на экспертизу.

Спецоперация началась летом 2022 года после того, как полиция задержала в Вязьме фуру из Беларуси. В ее прицепе находились брикеты гашиша общей массой 402 килограмма. Контрабанда была замаскирована в рулоны гидроизоляционной мембраны в заводской упаковке.