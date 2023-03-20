В России изъяли прибывшие контрабандой из стран Балтии 209 кг гашиша
Foto: Lietuvas policijas departaments

Сотрудники МВД России в результате спецоперации перекрыли канал поставки наркотиков в РФ из стран Балтии. По данным пресс-центра МВЛ РФ, изъято 209 килограммов гашиша.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию о контрабандном грузе гашиша, который прибыл из Литвы в двух бочках под видом моторного масла европейского автоконцерна. Он хранился на одном из складов в Санкт-Петербурге.

По данным МВД РФ, 17 марта бочки повезли в деревню Юкки Всеволожского района Ленинградской области. Процесс транспортировки отслеживала полиция. После перегрузки наркотиков в микроавтобус Fiat Ducato 46-летнего водителя задержали.

Вместе с ним задержаны и подельники, которые из своего автомобиля с помощью дрона на расстоянии контролировали перегрузку бочек. В дачном поселке "Троицкое-4" также был задержан еще один подозреваемый, который координировал передачу контрабанды. Изхятый груз гашиша передан на экспертизу.

Спецоперация началась летом 2022 года после того, как полиция задержала в Вязьме фуру из Беларуси. В ее прицепе находились брикеты гашиша общей массой 402 килограмма. Контрабанда была замаскирована в рулоны гидроизоляционной мембраны в заводской упаковке.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Умный дом: технологии, которые помогают экономить и упрощают жизнь
Покупки в интернете как в обычном магазине
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома