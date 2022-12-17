В России осужден дальнобойщик из Латвии, по неосторожности убивший коллегу
Foto: LETA

Водитель из Латвии признан в России виновным в причинении смерти по неосторожности своему коллеге.

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Как отмечает информационный портал iLuki.ru, 11 сентября 2022 года в одной из придорожных гостиниц в Себежском районе Псковской области между двумя дальнобойщиками возник спор, переросший в конфликт, в ходе которого они вышли на улицу, и один из них ударил своего оппонента рукой по лицу.

В результате падения потерпевший получил черепно-мозговую травму. После этого подсудимый попытался оказать пострадавшему помощь, однако несмотря на экстренную госпитализацию, потерпевший спустя 9 дней скончался в больнице.

Суд приговорил латвийца к штрафу, однако приговор пока не вступил в законную силу.

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