В России в ДТП попал грузовик из Латвии: погибли два человека

Вечером 13 февраля, в Кингисеппском районе Ленинградской области в грузовик из Латвии врезался автомобиль ВАЗ-2115. В результате ДТП погибли два человека.

Как отмечает новостной портал 47news.ru, авария произошла около 19.30,

на участке трассы "Нарва" у деревни Алексеевка: на виадуке "Лада" на высокой скорости столкнулась с грузовым автомобилем. Водитель и пассажир легковушки скончались. Их личности устанавливаются.

По данным УГИБДД, легковушка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с пустым грузовиком. Для деблокировки погибших вызвали спасателей.