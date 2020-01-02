В России задержали находящегося в федеральном розыске гражданина Латвии
Foto: Reuters/Scanpix

Российские пограничники в автомобильном пропускном пункте "Бурачки" в Себежском районе задержали 46-летнего гражданина Латвии. По данным "Псковского агентства информации", мужчина находился в федеральном розыске.

Как отмечает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, латвиец разыскивался за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Для дальнейших процессуальных действий задержанного передали полицейским.

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rus.DELFI.lv

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