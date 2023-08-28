В России задержан отец, похитивший годовалого ребенка у литовской матери

Отец, похитивший ребенка у матери в Литве, в воскресенье арестован на территории России.

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Литовские пограничники пока не располагают информацией о том, что отца и примерно годовалого ребенка вернут в Литву.

"Российские пограничники лишь подтвердили факт задержания мужчины и ребенка. Кода передают людей, встреча организуется заранее и происходит через пункт пограничного контроля, обычно это договорная ситуация", — сообщил BNS в понедельник утром представитель Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.

Как сообщили в полиции, в воскресенье, в 14:16, в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда поступило заявление от 27-летней женщины.

Она рассказала, что в тот же день около 10 часов утра 37-летний мужчина в селе Саусдравяй Кретингского района забрал их годовалую дочь и не вернул ребенка в оговоренное время.

В ходе обыска выяснилось, что в тот же день около 13 часов, в Шилутском районе, в городке Русне, по реке Скирвите, мужчина с дочерью пересекли на лодке государственную границу Литвы и России.

Они были задержаны на территории России.

Представитель СОГГЛ Мишутис сообщил BNS, что пограничники зафиксировали, как резиновая лодка пересекла границу с литовской стороны и приплыла к берегу в России. Граница Литвы с Россией проходит по середине реки Скирвите.

"Тогда к тому месту на катере отправился ближайший охранник. Лодка наткнулась заплыла в камышовые заросли на российской стороне и скрылась в них. Литовские пограничники на словах еще пытались связаться с плывущей лодкой, но ответа не получили", — сообщил BNS представитель СОГГЛ Мишутис.

Затем они связались с российскими пограничниками. Последние подтвердили, что на их берегу были задержаны мужчина и ребенок.

"Практически в то же время в полицию поступила информация о возможном похищении ребенка, на берегу был обнаружен автомобиль, который может иметь отношение к этому человеку, и полиция его забрала", — сообщил BNS представитель СОГГЛ.

Полиция ведет досудебное расследование по факту похищения ребенка, а пограничники — расследование незаконного пересечения границы.

Отец, мать или близкий родственник, похитившие ребенка у его родственников, из детского учреждения или у лица, с которым ребенок законно проживал, наказываются публичными работами, штрафом, ограничением свободы, либо арестом, либо лишением свободы на срок до двух лет.

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Лицо, незаконно пересекшее государственную границу Литвы, наказывается штрафом или арестом, либо лишением свободы на срок до двух лет.