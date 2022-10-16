В России запретили ввоз 23 тонн немецкого солода из Латвии

Инспекторы Россельхознадзора в Ленинградской области не пропустили через границу РФ крупную партию импортного солода. Более 23 тонн ячменного и пшеничного солода направлялись от немецкой компании из Латвии, однако продукция не доехала до псковской пивоварни.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В пресс-службе Россельхознадзора сообщили, что при проверке документов специалисты не обнаружили информации в декларации об испытаниях на наличие ГМО и канцерогена.

Поскольку солод не соответствовал техническим регламентам, всю партию товара развернули обратно в Латвию.