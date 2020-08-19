В Россию запретили ввозить 54 кг семян из Латвии

В многостороннем автомобильном пункте пропуска "Бурачки" (российско-латвийская граница) сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз 54 килограммов семян овощных культур для посева (капуста цветная, белокочанная, стручковый и сладкий перец, шпинат).

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Как отмечает пресс-центр Россельхознадзора по Поскоской области, семена, произведенные в Румынии, следовали из Риги в адрес фирмы, занимающейся выращиванием овощей и расположенной в Москве.

В ходе контроля государственный инспектор установил, что фитосанитарный сертификат оформлен не полностью, т.о. он является

недействительным.

Возбуждено дело об административном правонарушении.