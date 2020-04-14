В садовом домике после пожара обнаружен погибший
Foto: Valsts policija

Вчера после пожара в садовом домике было обнаружено тело погибшего, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Вызов на пожар поступил в 15 часов. Огонь уничтожил садовый домик площадью 50 кв.м. В пожаре пострадал человек, который был передан медикам, а второй человек погиб.

Около 14 часов ГПСС выехала на место происшествия в многоквартирный дом в Риге, где взорвался аккумулятор электроскутера. Горели вещи на площади 8 кв.м. В происшествии пострадали два человека.

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LETA

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LETA
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