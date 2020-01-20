В Саласпилсе в подпольной нарколаборатории производили амфетамин

Управление по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Главного управления Криминальной полиции завершило дело о запрещенном изготовлении и хранении наркотических и психотропных веществ в крупных размерах. Материалы дела, в рамках которого был задержан мужчина 1954 г.р., переданы в прокуратуру.

Как уже сообщал портал Delfi, подпольная нарколаборатория была раскрыта сотрудниками 2-го отдела УБОП в 2018 году. Она работала в Саласпилсе под видом старых складов и в ней подпольно производился амфетамин. Помещения принадлежали мужчине, который ранее не был судим. Известно также, что ранее подозреваемому принадлежало предприятие, которое легально занималось распространением химических веществ.

В ходе следствия полиция установила, что подозреваемый реализовывал прекурсоры — вещества, необходимые для изготовления наркотических и психотропных веществ. Именно он продавал их лицам, которых задержали в 2017 году в волостях Аллажу и Таурупес на изготовлении метадона.

Во время обыска в Саласпилсе у подозреваемого нашли и изъяли более 2 кг амфетамина, а также около 10 кг прекурсоров для изготовления амфетамина. Также следователи изъяли другие химические вещества, которые использовались в подпольной лаборатории для производства наркотических и психотропных веществ: 218 кг серной кислоты, 118 кг соляной кислоты, 41 кг перманганата калия, 22 кг толуола и 35 кг ацетона.