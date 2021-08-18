В Саласпилсе во время бытового конфликта убит мужчина

Во вторник, 17 августа, во время бытового спора был убит мужчина, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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Незадолго до 16:00 полицейские получили вызов во двор многоквартирного дома в Саласпилсе, где возник конфликт между двумя знакомыми между собой людьми. В результате конфликта один из мужчин был ранен.

В ответ на полученную информацию к месту происшествия выехали полицейские Саласпилсского участка и сотрудники Службы неотложной медицинской помощи. По прибытии выяснилось, что мужчина 1977 года рождения скончался на место происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов начали поиск виновного. Благодаря информации очевидцев и действиям полиции предполагаемый виновник был найден и задержан менее чем за час. Это человек 1986 года рождения, ранее несудимый. После задержания мужчина был помещен в изолятор временного содержания.

Правоохранители выяснили, что между двумя мужчинами возник конфликт бытового характера, в результате которого мужчина 1986 года рождения напал с ножом на своего знакомого — мужчину 1977 года рождения, который от полученной травмы скончался на месте происшествия.

По данному делу в полиции возбужден уголовный процесс в соответствии с частью 3-й 125-й статьи Уголовного закона — за умышленное причинение телесных повреждений, послуживших причиной смерти потерпевшего по невнимательности виновного. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок от трех до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой, а также надзор с испытательным сроком на срок до трех лет, либо без такового.