В Саласпилсской волости загорелся лес, выгорело несколько гектаров молодых саженцев
Foto: LETA

В воскресенье вечером, 19 апреля, В Саласпилсской волости загорелся старник и лес. Пожарные, приехавшие на место происшествия, боролись с огнем около двух с половиной часов.

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Как сообщила агентству LETA пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола, сообщение о возгорании поступило в 17:30. Пожарным удалось локализовать пожар в районе 20 часов.

В тушении пожара участвовали более 30 пожарных. Они задействовали семь автоцистерн и два квадроцикла. Пожарным в тушении помогали сотрудники Государственной лесной службы со своей техникой.

Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что горит старник и лес на площади примерно 19,5 га, а также новые саженцы на площади 3,5 га.

Сообщается, что тушению пожаров препятствовали сильные реверсивные ветры, которые создавали опасность распространения пламени на прилегающий лес.

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