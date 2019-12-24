В Саласпилсском крае второй день подряд пожарные тушат грузовую машину с хлопком

С вечера понедельника пожарные продолжают тушить грузовую машину, в которой загорелся хлопок, сообщает агентство LETA.

Вызов поступил в 19:15. На дороге Улброка - Огре загорелся автомобиль, перевозивший хлопок.

За час до полуночи пожар удалось локализовать, но работы по тушению пожара продолжаются. На данный момент тлеет около 30 кубических метров хлопка. Пожарные вываливают хлопок из машины.

На месте событий ограничено движение транспорта.

В понедельник в Латвии были потушены 15 пожаров, в одном из них пострадал человек. Пожарные провели 15 спасательных операций. 17 вызовов оказались ложными.