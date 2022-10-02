В Салдусе 3500 клиентов остались без электричества

В Салдусе в воскресенье вечером свыше трех тысяч потребителей остались без электроснабжения, сообщает пресс-служба Sadales tīkls.
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В Салдусе 2 октября примерно в 20:00 в электросети было зарегистрировано техническое нарушение, затронувшее электроснабжение около 3550 потребителей. Сбой случился на улицах Накотнес, Ригас, Туристу и Елгавас.
Оперативная бригада AS Sadales tīkls незамедлительно приступила к локализации повреждения, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех потребителей.
Причина отключения электроэнергии в Салдусе выясняется.
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