В Салдусе загорелась крыша спортзала начальной школы
Foto: LETA

Вечером 11 апреля в Салдусе загорелась крыша спортзала, соединенного со школой, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

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В 19.51 пожарным поступил вызов на улицу Лиела в Салдусе, где открытым пламенем горела крыша двухэтажного кирпичного здания.

Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит крыша спортзала, примыкающего к начальной школе.

В настоящее время на месте работают пожарные. Привлекаются дополнительные ресурсы. Двадцать человек эвакуировали из здания до прибытия ГСЧС.

Информация о пострадавших при пожаре пока не поступала.

Как сообщил агентству LETA председатель Салдусской городской думы Марис Зустс, огонь причинил серьезный ущерб зданию, но до экспертизы больше ничего сказать нельзя. По словам мэра, здание не достроено и как раз сегодня на крыше объекта велись строительные работы.

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