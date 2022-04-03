В Салдусском крае во время пожара погиб человек

По информации Государственной пожарно-спасательной службы, в результате пожара в Пампальской волости Салдусского района погиб человек.

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В субботу, 2 апреля, в 18:16 поступил вызов о пожаре в Пампальской волости Салдусского района. Сообщалось, что в трехэтажном жилом доме загорелось помещение площадью 16 квадратных метров. Один человек был спасен из горящей квартиры и передан медикам, а другой человек погиб на месте происшествия. В 20:28 огонь был потушен.

2 апреля около 22:00 поступил вызов о пожаре в Огресгальской волости Огрского района: на полу в квартире на втором этаже двухэтажного дома горели дрова. Площадь пожара составила 0,5 квадратных метра. Пламя удалось потушить до прибытия пожарных. Два человека были эвакуированы из здания и переданы сотрудникам "скорой".

В субботу в 21:00 был получен вызов с улицы Угалес в Вентспилсе, где в пятиэтажном доме на плите загорелась еда. Из задымленной квартиры был спасен один человек. В 21:24 пожарные завершили работу на месте происшествия.

В 15:41 в Лаункалнскую волость Смилтенского края поступил вызов пожарных: горел двухэтажный жилой дом площадью 300 квадратных метров. В 19:53 пожар повышенной опасности был ликвидирован.

Всего за минувшие сутки, 2 апреля, в латвийскую Государственную пожарно--спасательную службу поступило 105 вызовов, из них 71 - по пожарам, 20 - по спасательным работам, а 14 вызовов оказались ложными.