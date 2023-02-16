В самолет WizzAir, летевший в Латвию, ударила молния: пришлось совершить посадку в Польше

Самолету WizzAir, который направлялся из Грузии в Латвию, пришлось совершить посадку в Польше. По словам находившихся на борту журналистов Delfi, в самолет ударила молния.

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Ставшие свидетелями инцидента журналисты Delfi рассказывают, что удар молнии произошел, когда самолет только начал подниматься в воздух со взлетной полосы. Прозвучал хлопок и самолет сильно тряхнуло, за чем последовала яркая вспышка, похожая на взрыв, и через несколько секунд повторилась снова, но уже рядом с самолетом.

Несмотря на все это, в салоне не было паники, но пассажиров сразу не оповестили о том, что произошло. Позже некоторые пассажиры самостоятельно обратились к экипажу за разъяснением того, что произошло.

"Ужасно, что вначале нам не сказали ни слова. Мы же ведь не знали, что это было — вдруг бомба", — жалуются журналисты.

После происшествия самолет не вернулся обратно в аэропорт Кутаиси, а продолжил полет, который длился около четырех часов, однако приземлился не в Риге, а в Катовице. Там пассажиров пересадили на новый самолет, который уже последовал в Латвию.

Согласно предварительной информации, самолет посадили в Польше, так как в Рижском аэропорту WizzAir не мог бы его починить.