В самолет WizzAir, летевший в Латвию, ударила молния: пришлось совершить посадку в Польше
Foto: Publicitātes foto

Самолету WizzAir, который направлялся из Грузии в Латвию, пришлось совершить посадку в Польше. По словам находившихся на борту журналистов Delfi, в самолет ударила молния.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ставшие свидетелями инцидента журналисты Delfi рассказывают, что удар молнии произошел, когда самолет только начал подниматься в воздух со взлетной полосы. Прозвучал хлопок и самолет сильно тряхнуло, за чем последовала яркая вспышка, похожая на взрыв, и через несколько секунд повторилась снова, но уже рядом с самолетом.

Несмотря на все это, в салоне не было паники, но пассажиров сразу не оповестили о том, что произошло. Позже некоторые пассажиры самостоятельно обратились к экипажу за разъяснением того, что произошло.

"Ужасно, что вначале нам не сказали ни слова. Мы же ведь не знали, что это было — вдруг бомба", — жалуются журналисты.

После происшествия самолет не вернулся обратно в аэропорт Кутаиси, а продолжил полет, который длился около четырех часов, однако приземлился не в Риге, а в Катовице. Там пассажиров пересадили на новый самолет, который уже последовал в Латвию.

Согласно предварительной информации, самолет посадили в Польше, так как в Рижском аэропорту WizzAir не мог бы его починить.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Гуляй на свежем воздухе и занимайся спортом даже зимой
Тенденции в ИТ-отрасли. Kвантовые технологии и футуристические веяния
Основа рынка труда: дигитализация, образование и благополучие
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Уменьшить счета, cменив образ мышления с краткосрочного на долгосрочное
Выбери маршрут зимней прогулки – пешком или на лыжах
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах
Добавь капельку солнца в тарелку– не забудь о витамине D
Гуляй на свежем воздухе и занимайся спортом даже зимой