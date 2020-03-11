В Санкт-Петербурге уничтожат 1400 зараженных цветов, ввезенных из Латвии
Foto: Россельхознадзор по Псковской обл.

В Санкт-Петербурге, на складе временного хранения в ходе карантинного фитосанитарного контроля сотрудники Россельхознадзора выявили в партиях
импортных срезанных цветов живых насекомых.

Как отмечает пресс-центр Россельхознадзора по Псковской области, результаты лабораторных исследований подтвердили наличие в цветах вредителя — западного цветочного (калифорнийского) трипса (Frankliniella occidentalis Perg.).

Зараженные эустомы, хризантемы и гвоздики, странами происхождения которых являются Нидерланды и Колумбия, следовали из Латвии в адрес фирмы Санкт-Петербурга, занимающейся оптовой торговлей.

В соответствии с нормативными правовыми документами, 1400 срезанных цветов будут уничтожены.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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