В Санкт-Петербурге уничтожат 1400 зараженных цветов, ввезенных из Латвии

В Санкт-Петербурге, на складе временного хранения в ходе карантинного фитосанитарного контроля сотрудники Россельхознадзора выявили в партиях

импортных срезанных цветов живых насекомых.

Как отмечает пресс-центр Россельхознадзора по Псковской области, результаты лабораторных исследований подтвердили наличие в цветах вредителя — западного цветочного (калифорнийского) трипса (Frankliniella occidentalis Perg.).

Зараженные эустомы, хризантемы и гвоздики, странами происхождения которых являются Нидерланды и Колумбия, следовали из Латвии в адрес фирмы Санкт-Петербурга, занимающейся оптовой торговлей.

В соответствии с нормативными правовыми документами, 1400 срезанных цветов будут уничтожены.