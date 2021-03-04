В Санкт-Петербурге уничтожат зараженные трипсом розы из Латвии

В пункте карантина растений (Санкт-Петербург) сотрудники Управления Россельхознадзора в ходе карантинного фитосанитарного контроля обнаружили в 250 срезанных розах живых насекомых, по морфологическим признакам сходных с карантинным объектом — западным цветочным (калифорнийским) трипсом.

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Как отмечает пресс-центр Россельхознадзора, цветы кенийского происхождения следовали из Латвии в адрес занимающейся оптовой торговлей петербургской компании.

По результатам проведенных лабораторных исследований было подвержено наличие в цветах трипса. Все розы подлежат уничтожению.