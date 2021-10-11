В Санкт-Петербурге в ДТП тяжело пострадал житель Латвии

Серьезное ДТП произошло на прошлой неделе в Выборгском районе Петербурга. Попытка перейти один из крупнейших проспектов закончилась для мужчины тяжелейшими травмами.

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Как сообщает "Фонтанка", авария произошла вечером 7 октября, на проспекте Энгельса, 75А: автомобиль Subaru Outback сбил 50-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

В результате пешеход был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Водитель ранее привлекался к административной ответственности дважды, прав не лишен.