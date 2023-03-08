В Саркандаугаве прохожая нашла на улице потерявшегося 3-летнего ребенка

Во вторник, 7 марта, в рижском микрорайоне Саркандаугава на улице был найден потерявшийся трехлетний ребенок без верхней одежды и обуви, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Во вторник около 18.45 в полицию поступил звонок от очевидицы, которая, отправившись за своим ребенком в детский сад в Саркандаугаве, встретила на улице одинокого ребенка. Он был одет не по погоде — без верхней одежды и обуви.

.

Стражи порядка немедленно отреагировали на полученную информацию и выехали по указанному адресу, где встретили упомянутую очевидицу и найденного на улице ребенка. Для проверки состояния здоровья ребенка были вызваны медики. Полиция начала поиск родителей.

Вскоре после случившегося удалось найти мать ребенка, которая заявила, что тогда укладывала спать одного из своих четверых детей и сама заснула. Дверь квартиры была открыта, поэтому сын без труда вышел из дома.

Полицейские выехали, чтобы осмотреть квартиру и оценить ее состояние, подходят ли они для проживания с детьми, нарушений не было обнаружено, поэтому мальчика вернули матери.

Полицейские провели профилактическую беседу с матерью ребенка, которая родилась в 1993 году. Она уже ранее попадала в поле зрения полиции по аналогичным случаям. Также о случившемся проинформированы сиротский суд и социальная служба.

Начат процесс об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по уходу за ребенком. За такое нарушение применяется предупреждение или выписывается штраф до 210 евро.

Полиция выражает благодарность неравнодушной женщине, которая помогла маленькому мальчику и сообщила о произошедшем стражам порядка.