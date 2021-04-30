В Саулкрастском крае мужчина попал под поезд
Foto: LETA

В четверг вечером в Саулкрастском крае под поездом погиб мужчина, сообщает LETA.

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Несчастный случай произошел около 22:40 у железнодорожной станции Саулкрасты. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.

Полиция начала уголовный процесс о смерти мужчины.

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