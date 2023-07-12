В семье, где три года назад умер грудной ребенок, умер еще один: начат уголовный процесс
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Госполиция начала уголовный процесс в связи со смертью грудной девочки в Тукумсе, сообщилo агентству LETA Управление Госполиции Земгальского региона.

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Смерть ребенка, которому был месяц от роду, зарегистрирована 3 июля. Полиция начала уголовный процесс по разделу Уголовного закона "Преступные действия против здоровья". Назначена судебная экспертиза, которая должна выяснить причину смерти, результатов пока нет. Идет активное досудебное расследование, и в интересах следствия подробности не разглашаются.

LETA со ссылкой на онлайн-журнал Klik издания Tvnet сообщает, что в этой же самой семье три года назад уже умер ребенок, которому было несколько месяцев. Опрошенные журналистами родственники сообщают, что в семье употреблялся алкоголь.

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