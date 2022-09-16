В семейном детском доме выявлено насилие против детей

По информации Латвийского Радио, в одном из даугавпилсских семейных детских домов констатированы случаи нарушения прав детей.

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По неофициальной информации, речь идет о семейном доме Pīlādzis, в котором выявлены случаи насилия в отношении детей.

Даугавпилсский сиротский суд пока воздерживается от комментариев, однако подтвердил, что нарушения констатированы в одном из муниципальных заведений по уходу.

"Если сиротскому суду становится известно о нарушениях прав детей, согласно Закону о защите прав детей, он обязан сообщить об этом в Инспекцию по защите прав детей и работодателю — муниципалитету, что и было сделано", — заявила председатель Даугавпилсского сиротского суда Элита Проневска.

В связи с выявленными нарушениями Даугавпилсская городская дума уволила главу Даугавпилсской социальной службы Ливию Дрозду. Доклад о ситуации, подготовленный рабочей группой, рассматривался в минувший четверг на закрытом заседании.

"Депутаты пришли к выводу, что со стороны главы социальной службы был недостаточно организован контроль", — заявил Латвийскому радио начальник юридического отдела Даугавпилсской городской думы Руслан Голованс.

Госполиция подтвердила, что в связи с ЧП проведена ведомственная проверка, дело было передано в Инспекцию по защите прав детей.