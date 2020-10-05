В сентябре полиция возбудила 107 административных дел о нарушении самоизоляции
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За сентябрь полиция возбудила 107 административных дел о несоблюдении самоизоляции, сообщает LETA.

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Всего в сентябре были возбуждены 155 административных дел о нарушении правил эпидемиологической безопасности. 37 протоколов касались развлекательных мест, работавших после полуночи, а 10 протоколов несоблюдения ограничений собраний.

2 октября в поле зрения полиции находились 3513 человек, вернувшихся из стран с высокими показателями заболеваемости Covid-19. В полиции указали, что в связи с ростом заболеваемости в Латвии особенно важно соблюдать эпидемиологические ограничения.

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