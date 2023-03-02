В сеть "денежных мулов" входили более 90 человек: 12 из них получили сроки

Суд по экономическим делам, рассматривая дело об отмывании денег, которое было совершено с использованием сети так называемых "денежных мулов", решил утвердить результаты сделки о признании вины и наказании, заключенной между прокурором и 12 подсудимыми.

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Подсудимые были приговорены к лишению свободы на срок от трех до пяти лет в зависимости от роли каждого подсудимого в организованной группе. Для 11 членов группы сроки вынесены условно и с испытательным сроком.

Как ранее уже сообщала прокуратура, всего по делу проходили 14 обвиняемых, один из которых оказался гражданином Германии, а все его подельники — граждане Латвии. Следует отметить, что всего в группу "Денежных мулов" входили более 90 человек. Члены группы легализовывали в Латвии средства, преступно добытые за границей. Для этого использовалась разветвленная сеть "денежных мулов".

В прокуратуре сообщили, что другие участники этой группы ранее уже привлекались к уголовной ответственности (в период с 2020 по 2022 годы) и уже понесли за это заслуженное наказание.

Созданная членами организованной группы схема отмывания денег обеспечивала зачисление похищенных за границей финансовых средств на банковские счета жителей Латвии в виде платежей ZIB, после чего поступившие финансовые средства немедленно выводились наличными, конвертировались в криптовалюту и зачислялись на криптовалютные кошельки, контролируемые организаторами организованной группы.

Соглашение о признании вины и наказании было заключено с теми подсудимыми, которые воспользовались правом на сотрудничество, предусмотренным Уголовно-процессуальным законом. Они полностью

признали свою вину и до заключения соглашения полностью или частично вернули в госбюджет средства, добытые преступным путем, а также полученные ими в качестве вознаграждения за отмывание денег.

В целом, до заключения соглашения с ответчиков взыскали почти 45 000 евро, а также достигнута договоренность о добровольном возврате в госказну оставшейся части преступно нажитых средств.

В отношении еще одного обвиняемого дело направлено в Суд по экономическим делам для рассмотрения в общем порядке. В отношении другого обвиняемого продолжается досудебное следствие.

Следует отметить, что масштабное расследование по данному уголовному процессу было проведено совместно с Евроюстом (Агентством ЕС по сотрудничеству судебных органов в уголовных делах).

В прокуратуре напоминают, что "денежные мулы" — это лица, через которых преступные группы перемещают и легализуют доходы, полученные преступным путем. Нанятый преступниками "мул" помогает легализовать нажитые нечестным путем деньги, например, переводя их между разными платежными счетами, зарабатывая тем самым комиссию.

При расследовании таких дел нередко выявляется лицо, причастное к отмыванию денег, или так называемый "денежный мул", который может даже не знать, что члены организованной преступной группы используют его в своих интересах для сокрытия фактического получателя денег, полученных преступным путем. Однако это не освобождает данное лицо от ответственности.