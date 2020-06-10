В сети Facebook нелегально торговали мясом: ПВC нашла ряд грубых нарушений гигиены

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) обнаружили в Яунцоде (Бауский край) место, где нелегально занимаются разделкой мяса. В ходе проверок на нелегальной торговле мясом попалось одно предприятие.

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На нарушителя инспекторы вышли благодаря многочисленным объявлением о продаже свежего мяса в социальной сети Facebook. Торговцы сообщали, что продают мясо свиней, которых держат в домашнем хозяйстве и кормят выращенными с саду овощами.

При анализе объявлений сотрудники ПВС пришли к заключению, что у торговца нет официального разрешения на торговлю мясом. В ходе контрольной закупки было установлено, что мясо распространяет SIA Bauskas Skārnis — предприятие, которое не зарегистрировано в ПВД.

Также инспекторы выяснили, что свинину в больших количествах закупают на бойне, а затем везут в Яунцоде на разделку, где потом продают под видом мяса свиней из домашнего хозяйства.

В машине, где не соблюдались требования гигиены, а также температурный режим, инспекторы нашли 672 кк свинины, а также 50 кг мяса птицы неизвестного происхождения. Части мясных туш валялись на полу машины, а субпродукты были расфасованы по черным пакетам, не предусмотренных для хранения пищевых продуктов, а затем помещены в грязные ящики.

Грубые нарушения требований гигиены констатированы также и в Яунцоде. ПВс начала в отношении предприятия административное делопроизводство. Также ведомство призывает потребителей, приобретающих продукты в интернете, убедиться, что распространитель продуктов зарегистрирован в ПВД, т.е за его деятельностью ведется полноценный санитарный надзор. Покупая продукты, особенно животного происхождения — мясо, рыбу или яйца — у нелегальных торговцев, потребители серьезно рискуют своим здоровьем.