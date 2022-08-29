В Сети появилось шокирующее видео о нападении на охранника McDonald's; полиция этот факт не подтвердила

В конце прошлой недели в соцсетях появилось шокирующее видео, на котором запечатлен неадекватный юноша, якобы наносящий ножевые ранения сотруднику охраны McDonald's на ул. Меркеля.
В пресс-центре Госполиции сообщили, что информация о нанесении телесных повреждений не подтвердилась.
Также в полиции объяснили, что по данному адресу зафиксирован конфликт, по факту которого начат административный процесс за хулиганство.
Личность запечатленного на видео юноши уже установлена, ведется следствие.
Rīga, centrs. Gaišā dienas laikā jaunietis uzbrūk Makdonalda apsargam — pensijas vecuma vīrietim. @Valsts_policija pic.twitter.com/wc2WG6JFuL— Iļja Kozins (@ilya_kozin) August 27, 2022