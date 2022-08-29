В Сети появилось шокирующее видео о нападении на охранника McDonald's; полиция этот факт не подтвердила

В конце прошлой недели в соцсетях появилось шокирующее видео, на котором запечатлен неадекватный юноша, якобы наносящий ножевые ранения сотруднику охраны McDonald's на ул. Меркеля.

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В пресс-центре Госполиции сообщили, что информация о нанесении телесных повреждений не подтвердилась.

Также в полиции объяснили, что по данному адресу зафиксирован конфликт, по факту которого начат административный процесс за хулиганство.

Личность запечатленного на видео юноши уже установлена, ведется следствие.