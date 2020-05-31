В Северной Ирландии убит 44-летний гражданин Латвии

В Северной Ирландии под стражу заключен 34-летний литовец Шарунас Наубурайтис, подозреваемый в убийстве гражданина Латвии. Преступление было совершено на севере Белфаста. Об этом сообщает Belfast Telegraph.

Как отмечает издание, литовец обвиняется в нанесении жертве травм, повлекших смерть. О совершенном преступлении подозреваемый рассказал стражам порядка сам, явившись в полицейский участок.

На публикацию имени погибшего наложены ограничения до тех пор, пока североирландские детективы, которые уже вышли на связь с латвийскими коллегами, не подтвердят личность убитого.

Окружной судья Джордж Коннер вынес вердикт оставить Наубурайтиса под стражей для повторных слушаний в Белфастском суде, которые назначены на 24 июня.